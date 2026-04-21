◇プロ野球DeNAー阪神(21日、横浜スタジアム)阪神戦に挑むDeNAのスタメンが発表されました。先発は深沢鳳介投手。4月7日の中日戦に先発すると4回被安打6、5奪三振、与四球3、1失点の成績でした。チームは19日の広島戦では先発・石田裕太郎投手が、6回無失点の好投。2点のリードを伊勢大夢投手、レイノルズ投手、山粼康晃投手とつなぎ今季初の完封リレー。敵地での広島相手に同一カード3連勝を飾りました。1(中)三森 大貴2(