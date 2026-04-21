中東情勢の影響は、私たちの暮らしにも。ホームセンターでは… 【写真を見る】｢3月下旬に突然なくなった…｣ホームセンターでシンナーなどが品薄に マスキングテープも数量制限 ｢まとめ買いせず普段通り購入を｣ （コーナン 一宮今伊勢店 入矢崇店長）Q.中東情勢の影響は出ている？「先々週くらいから商品が品薄になったり、一時売り場で空っぽになったりした」 その商品とは… （入