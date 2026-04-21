タレントの安田美沙子が21日、自身のインスタグラムを更新。44歳の誕生日を迎えたことを報告し、近影を披露した。安田は「44さいになりました。特になにもかわらず、たまたま白髪も気になって美容院に行って家に着いたら。。ハイライトを初めて入れてもらた」と報告。「白髪染めも入れつつのハイライトし過ぎない、程よい感じで立体感。うれしい。ニューヘア」とつづり、艶やかなボブヘアを披露した。安田は2014年3月14日