中東情勢を受け原油の供給が不安定な今、名古屋市緑区の自動車整備などを行う会社でも影響が。 【写真を見る】｢仕事できるの？って…｣ 車の塗装作業に打撃 シンナー価格1.7倍 在庫もあと2週間 イラン情勢で石油由来の資材が不足 （ふじい自動車･藤井寛之社長） Q. 原油不足の影響は？ 「えらいこっちゃですよ、本当に」 自動車の修理、整備、板金、塗装などを行う2010年創業のふじい自動車。多くの作業で石油由