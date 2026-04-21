元キャンディーズで女優、歌手の伊藤蘭（71）が21日にインスタグラムを更新。同じくキャンディーズの元メンバーで、11年4月21日に亡くなった田中好子さんをしのんだ。伊藤は田中さんのメンバーカラーである青のハートマークを記し「今日の空は淡く優しいブルー心穏やかな1日でありますように」とコメント。さらに、青い花束の写真を添え「#4月21日#SUE」とつづった。田中さんは11年4月21日、乳がんのため55歳で亡くなった。