とたが、自身の楽曲「あげない」がTikTokで累計1.5億再生を突破したことを記念して、ユーザー参加型企画『#とたのあげない歌ってみたチャレンジ』を開催する。 （関連：Official髭男dism、Vaundy、Creepy Nuts、緑黄色社会……2026春ドラマ、書き下ろし主題歌が見せる景色） 本楽曲は、『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系）のエンディングテーマとして書き下ろされたもの。強がる気持ちの裏