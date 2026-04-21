ソフトバンクは、“空飛ぶ基地局”など上空の通信設備から地上の通信ネットワークへの電波干渉を低減する「動的ヌルフォーミング」の実証実験に成功したと発表した。 「動的ヌルフォーミング」は、電波の放射が抑制される範囲を、動的に制御する技術。飛び続ける機体のイチや姿勢にあわせ、機体から発射される電波について、干渉を避けたいエリアの方向（ヌル方向）は電波を抑える。成層圏の通信基地局