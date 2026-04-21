歌舞伎俳優の市川團十郎が２１日、都内で歌舞伎「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）の夜の部「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」の取材会に出席した。３月２９日に最終回を迎えたＴＢＳ系ドラマ「リブート」でも注目された團十郎。警視庁の監察官・真北正親（伊藤英明）が捜査を進める大物政治家で、兄でもある「クジラ」こと真北弥一を演じた。伊藤とはプライベートでも親交があり、気心が知れた間柄。「