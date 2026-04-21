青森県で最大震度5強を観測した地震により「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されたことを受け、対象地域の千葉県にある自治体はSNSを活用し備えを呼びかけています。【映像】SNSを活用し備えを呼びかける千葉・旭市役所千葉県の旭市役所はきのう夜からLINEやインスタグラムなどのSNSを活用して、注意情報を発信しています。また、毎日午後7時に防災行政無線で「いつでも避難できるように準備を」などと呼びかけます