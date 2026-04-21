福岡県久留米市の国道で昨年、時速122キロの乗用車で追突事故を起こし、10歳だった男児ら3人に重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）罪に問われた無職野田隆徳被告（47）に、福岡地裁久留米支部は21日、「極めて無謀で危険」とし拘禁刑7年（求刑拘禁刑10年）の判決を言い渡した。植草元博裁判官は判決理由で、男児は一時死の淵をさまよう危険な容体となり、重い脳の機能障害が生じたと指摘。運動教室に