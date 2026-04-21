女優の田中麗奈が２１日、都内で行われた２８日放送開始のＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜・後１０時、全１０話）の会見に出席した。主演の中島健人がイケメン店長役を務めるコンビニで、パート店員として勤務する役どころ。田中は「本当に現場が楽しくて（中島演じる）フェロモン店長に私自身も見とれていますし、癒やされています」。中島について「毎日名言をビシバシくださるので、働くっ