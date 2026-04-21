天皇皇后両陛下と長女・愛子さまが「世界獣医師会大会」に臨み、天皇陛下は英語でお言葉を述べられました。【映像】英語でお言葉を述べられる天皇陛下（実際の映像）午前9時半すぎ千代田区の東京国際フォーラムに到着した天皇皇后両陛下と愛子さまは、日本で31年ぶりに開かれている「世界獣医師会大会」の開会式に臨まれました。天皇陛下「We have a deep feeling〜the lives of animals」（動物たちの健康を守り命を救う獣医