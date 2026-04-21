泉口友汰内野手巨人の泉口友汰内野手が21日、脳振とう特例対象選手として出場選手登録を外れた。中日戦が行われる南長野運動公園野球場での試合前練習でチームメートの打球が顔面に当たった。広報によると、長野市の病院で脳振とう、顔面打撲、口腔内裂創と診断された。今季は出場19試合、打率2割7分1厘、3本塁打。特例代替選手として石塚裕惺内野手が登録された。