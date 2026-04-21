元AKB48の女優横山由依（33）が21日、都内で、山田洋次監督（94）による書き下ろし脚本の前進座公演「お久文七恋元結」（5月30日〜6月7日、東京・サンシャイン劇場）の制作発表会見に出席した。前進座創立95周年記念公演で、横山は「先日、AKB48が20周年を迎えてすごいことだなと思っていたんですが、95周年！歴史をつむいでここまでこられたと思います。出させていただくことは本当に光栄です」と話した。山田監督がオリジナル