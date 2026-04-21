◇プロ野球DeNAー阪神(21日、横浜スタジアム)DeNA戦に挑む阪神のスタメンが発表されました。先発は才木浩人投手。今季3試合に出場し全てでQSを記録し2勝無敗と絶好調。防御率1.80としています。阪神は19日の中日戦で2点ビハインドの5回に佐藤輝明選手の犠牲フライ、大山悠輔選手のタイムリーで同点。流れを引き戻すと、6回に近本光司選手のタイムリーで逆転。7回には佐藤選手の5号ソロホームランで追加点を奪い突き放しました。