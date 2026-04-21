春は期待と同時に環境の変化を伴う季節だ。中学受験を控える家庭にとっては、学校と塾の双方で新たな負荷が重なり、子どもにかかる負担は見えにくい形で積み重なっていく。ＬＵＸＧＯ株式会社の調査によると、新学年スタート時に子どもの精神的・身体的な負担を感じている保護者は６８・６％にのぼった。調査は中学受験を予定する小学生の保護者３３１人を対象にインターネットで実施された。負担の主な要因としては、新しい