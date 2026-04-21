TBS「Nスタ」（月〜金曜後3・49）は20日の放送で、京都府南丹市の男児遺体遺棄事件を巡る報道について番組の方針を示した。キャスターの同局・井上貴博アナウンサーが番組冒頭、「被害者の結希くんのことを思うと、お伝えしている私たちもそうですけど何より今テレビを付けてくださっている皆さんがグッと重いものを感じる時間が長くなってきていると思うんです」と事件に言及。「なぜこういった事件が起きてしまったのか事