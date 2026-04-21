迅速な救命措置で高齢男性の命を救ったとして、大阪府の豊中市新千里消防署は、府内で病院を運営する社会医療法人「彩樹」理事長で医師、岡博史さん（６７）と妻のたつ子さん（６４）に感謝状を贈った。同署によると、博史さんは１月１６日、豊中市内の住宅で、「夫が倒れた」という隣人からの助けに応じ、心肺停止状態の８０歳代の男性に心臓マッサージを実施。たつ子さんの１１９番通報で駆けつけた救急隊と協力して気管内挿