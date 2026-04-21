元AKB48の女優横山由依（33）が21日、都内で山田洋次監督（94）による書き下ろし脚本の前進座公演「お久文七恋元結」（5月30日〜6月7日、東京・サンシャイン劇場）の制作発表会見に出席した。前進座創立95周年記念公演で、会見には松竹新喜劇の曽我廼家寛太郎、藤川矢之輔、河原崎國太郎、早瀬栄之丞といった個性的なメンバーが出席。横山が「私、個性ないかも」と苦笑いすると、山田監督は「個性なんて考えなくていい。あなたが生