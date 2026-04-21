お笑いコンビ、バイきんぐ小峠英二（49）が、20日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。昨年の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で一番面白かったコンビを明かした。とろサーモン久保田かずのぶ、ウエストランド井口浩之と賞レースについてトーク。「キングオブコント」の審査員を務める小峠は「本来そもそもお笑いって、こうやって（腕組みしながら構えて）見るもんじゃない。も