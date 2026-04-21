２１日の中日戦前の練習中、顔面に打球が当たり長野市内の病院に救急搬送された巨人の泉口友汰内野手（２６）について球団は、搬送先の病院で脳しんとう、顔面打撲、口腔内裂創と診断されたことを発表。この影響で同日に出場選手登録を抹消された。地方開催試合の初日だったこの日、キャッチボールをしていた泉口の顔面にフリー打撃で飛んできた打球が直撃した。泉口はその場を倒れ込むと、球団スタッフらによって寝かされ、頭