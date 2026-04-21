【デスマッチ女王工藤めぐみ伝説邪道姫４０年目の激白（１）】１９９０年代のプロレス界を華やかに彩った工藤めぐみ（５６）の連載「邪道姫伝説」がスタート。Ｎｅｔｆｌｉｘのドラマ「極悪女王」で話題となった全日本女子プロレス時代から、数々の危険なデスマッチに挑んだＦＭＷ時代、そして最愛の人との別れ。デビュー４０周年を迎えた「くどめ」が波瀾万丈のプロレスキャリアを振り返る。１９６９年に埼玉県で生まれまし