【モデルプレス＝2026/04/21】元日向坂46の松田好花が4月20日、自身のInstagramを更新。同じく元日向坂46の河田陽菜との沖縄の街中でのショットを公開した。【写真】26歳元坂道アイドル「見つけたら二度見しちゃう」同期との“変装なし”街中ショット◆松田好花、河田陽菜と沖縄へ松田は「1枚目に載せる写真を選んでもらいました 沖縄っぽくていいんじゃないかとのことです！確かに！」とコメント。お揃いのTシャツを着用した河田