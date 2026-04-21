アメリカのビバリーヒルズで一緒にいるところを目撃され、妙な注目を集めた2人が、また同じタイミングで韓国芸能ニュースを賑わせている。BTSなどを擁するHYBEの創業者パン・シヒョク（53）議長と、インフルエンサーの果汁セヨン（25）のことだ。【写真】パン議長と果汁セヨン、米で目撃の瞬間ただし今回、2人が並んで語られている理由は、もちろん“再会”ではない。むしろ逆だ。2024年には「なぜこの2人が一緒にいるのか」という