【モデルプレス＝2026/04/21】歌手のLiSAが4月21日、自身のInstagramを更新。ツアーでのミニ丈衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】38歳鬼滅歌手「圧巻のスタイル」美脚スラリのミニ丈＆ニーハイ姿◆LiSA、美脚際立つ衣装姿公開現在「LiVE is Smile Always〜15〜」と題したデビュー15周年記念のアリーナツアー中のLiSA。「Thank u LiSA15th anniversary 15年サボらずに向き合いながら嘘なく全力で駆け抜けて来たら、大きな