クリスピー･クリーム･ドーナツは、5月10日「母の日」に向けて、2026年4月29日から期間限定で母の日限定のドーナツを販売する。ラインアップは、『ストロベリー クリーム スマイル』『フラワー ストロベリー』の2種。このほか、母の日のギフトにもぴったりなボックス『ママ ダズン ハーフ(6個)』も販売する。※催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く全店舗で取り扱う。【母の日限定ドーナツの画像はこちら】◆『ストロベリー クリ