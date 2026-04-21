プロ野球中日の元ヘッドコーチで野球解説者の片岡篤史氏（56）が、2026年4月20日にユーチューブを更新し、18日の阪神戦で頭部を負傷し救急搬送された中日・福永裕基内野手（29）について、「責任感からああいうことになった」との私見を述べた。「あの場面は全力で行ったらケガをする」 福永が頭部を負傷したのは、18日に甲子園球場で行われた阪神戦だ。 この日、「3番・サード」でスタメン出場した福永は、3回の守備で、阪神・佐