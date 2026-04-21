未成年の弟子への性暴力容疑などで懲役刑を言い渡された柔道元韓国代表のワン・ギチュンが、まもなく釈放される。4月21日、韓国法曹界によると、児童・青少年の性保護に関する法律違反などの罪で起訴され、懲役6年の実刑で服役中のワン・ギチュンは、5月1日に満期釈放される予定だという。【写真】元柔道家、悪魔のような性犯罪者ワン・ギチュンは、2008年北京五輪・柔道男子73kg級で銀メダル、世界柔道選手権で2度（2007年リオ、2