春から初夏へと移ろう季節、心弾むおでかけや旅の予定が増えてきますよね。そんな気分にぴったりなのが、LILY BROWNの人気モチーフ「Lily Bear」の新作コレクション。遊び心あふれるデザインと快適な着心地を兼ね備えたラインアップは、移動時間も旅先もおしゃれに楽しみたい女性にぴったり♡毎日のコーデに取り入れたくなる魅力をたっぷりご紹介します。 旅気分高まるLily Bear新作 今回のコレクションは