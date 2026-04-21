神奈川県横浜市の住宅で、住人に催涙スプレーをかけ金庫を奪ったなどとして指示役の男らが逮捕・起訴された事件で、警察は21日、指定暴力団「住吉会」系傘下組織の事務所を家宅捜索しました。この事件は去年7月に、横浜市神奈川区の住宅で住人の男性が催涙スプレーをかけられ、現金700万円などが入った金庫を奪われたものです。これまでに実行役の少年や指示役の男らが逮捕・起訴されていますが、警察は21日、強盗致傷などの疑いで