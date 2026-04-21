俳優・歌手の香取慎吾（49）が19日、自身のインスタグラムを更新。親交がある俳優の山本耕史（49）とともにハンバーガーを楽しむ2ショットを公開した。【写真】「めっちゃかっこいい」“49歳コンビ”香取慎吾＆山本耕史の“ハンバーガーデートショット”香取は「山本さん観に来てくれて ふたりハンバーガー食べに行ったよ」とつづり、親交の深い山本とのオフショットを投稿。黒縁メガネにカジュアルな装いの香取と、サングラス