オリンピックのスノーボード・スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手が21日、母校の小学校に凱旋しました。今年2月のミラノ・コルティナオリンピックで、スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した、愛知県みよし市出身の深田茉莉選手(19)。母校の北部小学校で児童およそ580人を前に、夢の実現のためには「目標を持つこと」と「周りの人に感謝することが大事」