韓国のバレーボール女子ＶリーグのＩＢＫアルトスは２１日、元女子日本代表監督の真鍋政義氏が監督に就任したと発表した。同チームは公式インスタグラムに「ようこそ、真鍋政義監督」と投稿。「世界の舞台で実証されたリーダーシップでＩＢＫアルトスのバレーボールチームに新しい風を吹き込む」などと記し、真鍋監督の代表監督の実績などを紹介した。「今、アルトスと共により高みを目指して出発します。温かい歓迎と応援をお