映画監督の山田洋次氏（94）が21日、都内で前進座創立95周年を記念した公演「お久文七恋元結」の製作発表会見に出席した。山田氏が落語「文七元結」を元に監修と脚本を手がけた。「近江屋」と「大川の橋のたもと」の場をいかした第一幕と、原作にはないアナザーストーリーを含めた第二幕で構成される。2年連続で同座の作品に携わる山田氏は「これが悲劇であれば最後は死ぬしかないんだけれども、これは喜劇ですから最後はめ