電気自動車（ＥＶ）の開発を中止したソニーグループとホンダの合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ」は２１日、従業員約４００人を原則、両親会社に再配置すると発表した。会社自体は存続するが、事業は大幅に縮小する。今後はソフトウェアなどでの協業について議論を続ける。