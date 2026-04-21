巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が19日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。自身を長く応援してくれている芸能人に感謝した。リスナーから、“長野ファン”を公言しているシンガーソングライターのmiletが引退試合を観戦し、SNSに2ショットを上げていたという報告が届くと「はい。miletさ