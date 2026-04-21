メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、アジア選手最長の52試合連続出塁をマーク。「野球の神様」ベーブ・ルースの記録も超えました。20日、51試合連続出塁でベーブ・ルースに並んだ大谷選手。グラウンドで深々と頭を下げた相手は、5歳年上のコロラド・ロッキーズの菅野智之投手（36）です。先輩を前におどけた様子で直立不動となる大谷選手。最後の直角にお辞儀する姿には、思わず笑顔で菅野投手がつ