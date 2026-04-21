秋田地方気象台は午後4時29分、雷と突風およびひょうに関する秋田県気象情報を発表しました。県内では上空の寒気の影響により、22日昼過ぎにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。＜概況＞低気圧が間宮海峡と北海道付近にあって、ともに北東へ進んでいます。東北の日本海側を中心に上空の寒気の影響により、22日昼過ぎにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため県内では、積乱雲が発達