1年間一度も洗わずに着用し続けたデニムを初めて手洗いしたところ、水が黄緑色に変色した--そんな写真がXで話題を集めています。洗浄中に水が黄緑色に変色していく様子に、驚きの声が多く寄せられました。【写真】1年ぶりに洗った際の様子投稿したのは、Xユーザーのニラ根っこしましょ。さん（@1leek1roots）です。水の色が変わっていく様子に驚きの声が相次いだ一方、「汚れだけでなく、インディゴ染料の色が出ているのでは」との