海洋ゴミは世界的な問題となっていますが、身近な生き物にも影響を及ぼしているようです。タニシさんの作品『かもめを拾った話』では、そんな海洋ゴミにまつわるエピソードが描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約7200のいいねが寄せられました。【漫画】『かもめを拾った話』（全編を読む）ある日、海上保安庁巡視船の入港を手伝っていた作者は、船が近付いても逃げずにその場をくるくる回るカモメを発見します