ぽっちゃりインフルエンサーの丸顔ちゃんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚式の写真を公開し、祝福や称賛の声が寄せられています。【写真】丸顔ちゃんの結婚式ショット「フォトウェディング=痩せって言うものじゃない」丸顔ちゃんは「そういえば、結婚式の写真をどんどん投稿してるので、是非インスタ見に来てね」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では純白のドレス、2枚目ではワインレッドのカラードレスを着用してい