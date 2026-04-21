テレビ東京で放送中の乃木坂46出演のゲーム番組『東京パソコンクラブ』が、番組4周年を記念した初のリアルイベント「東京パソコンクラブゲーム祭2026『初イベント、いっくよー！』アナタは伝説の目撃者になる！」を、6月27日にベルサール高田馬場で開催することが発表された。 【画像あり】販売されるグッズ一覧 イベントには乃木坂46の吉田綾乃クリスティー、弓木奈於、林瑠奈が出演する。