Image: Majin/X この秋発表が予想されているiPhone 18 Proシリーズ。iPhone 17 Proシリーズはシルバー、コズミックオレンジ、ディープブルーの全3色展開でしたが、ウワサのiPhone 18 Proシリーズは本体カラーが刷新されるかもしれません。もしこれが本当なら、色選びでかなり悩むことになりそうiphone 18 pro colors confirmed pic.twitter.com/UnQ2o4ZY1E- Majin (@MajinBuofficia) April 1