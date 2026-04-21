現地４月21日に開催されるアジア・チャンピオンズリーグエリートの準決勝で、FC町田ゼルビアとUAE王者アル・アハリがサウジアラビアで対戦する。決戦の前日、アル・アハリを率いるパウロ・ソウザ監督が会見に出席した。かつてベンフィカ、ユベントス、ドルトムントなど各国の名門でプレーした55歳のポルトガル人指揮官は、日本サッカーを心底リスペクトしているようだ。中東メディア『Arriyadiyah』によれば、ソウザ監督は「