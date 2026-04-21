俳優のチュ・サンウク、キム・ソナが主演する韓国ドラマ『恋はドロップキック！〜覆面検事〜』（全16話）が、あす22日より「KBS World」で放送される（毎週水・木 深2：00〜）。【写真】『韓国時代劇 太宗イ・バンウォン〜龍の国〜』に出演するチュ・サンウク同作は、悪と闘う正義のヒーロー覆面男＆エリート女刑事＆俗物検事が繰り広げるラブコメディー。『美女の誕生』『グッド・ドクター』のチュ・サンウクが昼は出世欲だら