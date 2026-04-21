福岡ソフトバンクホークスは、5月8日から10日まで、みずほPayPayドームの千葉ロッテマリーンズ3連戦にて『ピンクフルデー2026』を開催する。このたび、同イベント初戦の8日の試合で、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ウィッシュミーメル」が来場することが発表された。【ほか写真多数】柳田悠岐選手の“推しキャラ”は…？コラボグッズを一部紹介『ピンクフルデー』とは、野球