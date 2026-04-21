アメリカとイランの戦闘終結に向けた2回目の対面協議がきょうにも行われるとされていますが、イラン側は参加を明言していません。協議は実現するのでしょうか。準備が進むパキスタンから中継です。パキスタンの首都イスラマバードです。会場の周辺では、アメリカとイランの協議開催を知らせる看板が掲げられ、多くの軍や警察の関係者が警戒にあたるなど慌ただしくなってきています。こちらには、アメリカ軍の輸送機が到着していて