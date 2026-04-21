高市早苗首相、フィリピンのマルコス大統領政府は、フィリピンのマルコス大統領を5月下旬にも国賓として日本に招待する方向で調整に入った。高市早苗首相と会談し、中国の海洋進出を念頭に「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」進化に向けた連携で一致。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安全航行に向けた協力を申し合わせる見通し。複数の政府関係者が21日、明らかにした。国賓の来日は昨年3月のブラジルのルラ大統領以