21日午前、大分県の陸上自衛隊の日出生台演習場で戦車の射撃訓練中に砲内で砲弾が破裂し隊員3人が死亡、1人が重傷となった。消防によると、21日午前8時40分ごろ、自衛隊から「日出生台演習場での射撃訓練中に戦車が暴発した」と119番通報があった。陸上自衛隊は西部方面戦車隊の隊員3人が死亡し1人が重傷となっていると発表した。演習場では射撃訓練が行われていて、4人は最新の10式戦車（ひとまるしきせんしゃ）に乗っていたとこ