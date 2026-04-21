◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（ベルーナＤ）西武・西川愛也外野手が２１日、出場選手登録された。昨季はリードオフマンに定着し、初の規定打席に到達。いずれも自己最多の１０本塁打、２５盗塁をマーク。守備でもゴールデングラブ賞を獲得しブレイクした。今季は開幕から不振に陥り８試合で打率１割２分、本塁打、打点ともに０だった。ファーム・リーグでは７試合で打率３割１分と復調の兆しを見せていた。久々の１軍帰還